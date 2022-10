As equipes do Zanaga e da Cidade Jardim garantiram vaga, no fim de semana, para a final da 1ª divisão do Campeonato de Futebol Amador Gigantão.

Na semifinal, Zanaga venceu o Faixa Preta por dois a zero e o Cidade Jardim ganhou do Descubra por cinco a um. Com esses resultados, as duas equipes carimbaram o acesso para a final.

A partida que definirá o campeão do Gigantão 2022 – 1ª divisão acontece no dia 5 de novembro, às 14h30, no Estádio Décio Vitta, o Rio Brancão.