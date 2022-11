O pastor André Valadão, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) e o cantor bolsonarista Zezé Di Camargo tiveram os perfis removidos das redes sociais nesta terça-feira (1º/10) devido a uma ação judicial. No Twitter, ao acessar as páginas dos perfis de ambos, a seguinte mensagem é exibida: “Conta retida. A conta foi suspensa no Brasil por conta de uma demanda legal”.

O site também direciona para uma das regras da rede: “Em nosso esforço contínuo para disponibilizar nossos serviços para pessoas em todos os lugares, se recebermos uma solicitação válida e com escopo adequado de uma entidade autorizada, pode ser necessário reter o acesso a determinado conteúdo em um determinado país de tempos em tempos. Tais retenções serão limitadas à jurisdição específica que emitiu a demanda legal válida ou onde o conteúdo violar a(s) lei(s) local(is)”.

No Instagram, o pastor e a deputada também tiveram as contas suspensas.

Zambelli é uma das principais aliadas e apoiadoras do presidente Jair Bolsonaro (PL) nas redes sociais. Ao todo, ela soma 9,5 milhões de seguidores nas redes. Na última semana, um dia antes do segundo turno, a deputada apontou uma arma para o jornalista petista Luan Araújo em São Paulo. A atitude foi criticada pelos internautas. Após o episódio, um segurança da deputada foi preso em flagrante por disparo de arma de fogo.