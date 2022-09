Molina, candidato a deputado estadual pelo Republicanos, mesmo partido do candidato a governador, Tarcísio de Freitas, recebeu o apoio da deputada federal e candidata à reeleição, Carla Zambelli (PL). A declaração de apoio ocorreu nesta sexta-feira (16) em Americana, no primeiro dia de agenda de Zambelli com Molina.

Zambelli destacou sua atuação no Congresso e a importância de ter um deputado com o perfil do Molina na Assembleia Legislativa de São Paulo: “Molina tem uma característica que eu tenho também, foi importante eleger o Bolsonaro, mas a gente percebeu a falta que faz deputados federias que sejam leais ao presidente, leais ao Brasil e aos seus eleitores. Nesses quatros anos de mandato, minha atuação foi muito relacionada em proteger o presidente e ser sua fiel escudeira no Congresso; e o Molina vai ser essa pessoa para o Tarcísio, a barreira que a gente precisa para não deixar nada de ruim passar e ajudar a congregar pessoas a votar a favor do Tarcísio. A gente precisa de gente assim. Então, pessoal de Americana e região, quero indicar o Molina para ser deputado estadual”.

“Receber o apoio da Carla Zambelli é sem dúvida muito especial para a nossa campanha. Ela é uma referência para mim, assim como ela faz lá no congresso com o nosso presidente, farei na Assembleia com o Tarcísio. Para mim, é um orgulho tê-la aqui em nossa região e tenho certeza que esta dobrada vai trazer muitas alegrias para Brasília e também para São Paulo”, enfatizou Molina.

Na sexta-feira, Molina e Zambelli se encontram com lideranças e eleitores no comitê de Molina, realizaram uma caminhada, panfletagem e colagem de adesivo na Avenida Iacanga e finalizaram o dia com a transmissão de uma Live via rede social. Os candidatos também cumpriram agenda conjunta no sábado (16), na região central de Santa Bárbara d’Oeste.