O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) vai criar um grupo dentro do PL para fazer uma oposição “forte e sistêmica” ao governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Mas parlamentares do partido próximos ao filho do presidente Jair Bolsonaro (PL) já afirmaram que a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) não irá compor essa força-tarefa. Isso porque, segundo a coluna da jornalista Bela Megale, do jornal O Globo, Eduardo já criticava a atuação da parlamentar desde antes da campanha.

Para ele, ela trabalhava apenas para a eleição de seus “pupilos”. A relação entre os dois piorou com a vitória de Lula no segundo turno das eleições, em 30 de outubro. Na noite da última terça-feira (29), o presidente Jair Bolsonaro protagonizou uma discussão com a deputada federal Carla Zambelli durante o jantar de confraternização do partido, em Brasília. De acordo com informações da coluna do jornalista Igor Gadelha, do portal Metrópoles, o bate-boca aconteceu na mesa em que o presidente jantava e foi presenciada por outros parlamentares.

Os relatos das testemunhas são de que Bolsonaro se mostrou bastante exaltado com Zambelli. Não foi revelado, porém, o motivo do climão. Eduardo não foi ao evento porque está no Catar. Nesta semana, o filho do presidente se tornou alvo de críticas de bolsonaristas após ser flagrado curtindo o jogo a Copa do Mundo.