YouTube exibe São Paulo x Corinthians este domingo

Detentor de direitos de transmissão do Paulistão, o YouTube

transmitirá a partida entre São Paulo x Corinthians, pela 4ª rodada, no domingo (29) às 18h30. O pré-jogo será conduzido pelo Chico, do canal Desimpedidos, Luís Felipe Freitas, do CazéTV, uma hora antes do início do jogo. O youtube adquiriu os direitos de transmissão das próximas três temporadas.

Na quarta-feira, 25, o YouTube fará a primeira Live Commerce da temporada com a PUMA, uma das empresas apoiadoras do Paulistão 2023, durante o jogo entre Ituano e Palmeiras, o atual campeão estadual. A PUMA trará, por 2 horas, produtos como jaquetas, camisas, shorts, chuteiras e bola de futebol. Durante o jogo, torcedores palmeirenses que assistirem à partida ao vivo no YouTube, poderão comprar todos os produtos PUMAxPalmeiras.

Para assistir aos jogos no YouTube, basta acessar o canal do Paulistão pelo celular, computador, tablet ou Smart TV e acompanhar a transmissão ao vivo de cada partida.

No total, a plataforma exibirá ao vivo 16 partidas do Campeonato Paulista, incluindo uma das quartas-de-final, uma das semifinais e as duas finais. Um dos diferenciais da transmissão no YouTube, além da democratização do acesso aos jogos, está na tecnologia oferecida pela plataforma. Os torcedores poderão escolher entre diferentes faixas de áudio e assistir ao jogo com narradores e comentaristas que tenham maior conexão com seus respectivos times.

Confira abaixo as partidas confirmadas na plataforma até o momento:

25/01 Ituano x Palmeiras

Início da transmissão: 18h30 / Início da partida: 19h30

29/01 São Paulo x Corinthians

Início da transmissão: 17h30 / Início da partida: 18h30

04/02 Palmeiras x Santos

Início da transmissão: 17h30 / Início da partida: 18h30

09/02 Palmeiras x Inter de Limeira

Início da transmissão: 18h30 / Início da partida: 19h30

12/02 Água Santa x Palmeiras

Início da transmissão: 10h / Início da partida: 11h

16/02 Santo André x Santos

Início da transmissão: 18h30 / Início da partida: 19h30

18/02 São Bento x São Paulo

Início da transmissão: 17h30 / Início da partida: 18h30

25/02 São Paulo x São Bernardo

Início da transmissão: 17h30 / Início da partida: 18h30

03/05 Corinthians x Santo André

Início da transmissão: 15h / Início da partida: 15h

*A tabela pode sofrer alterações de dias e horários

