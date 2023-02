YouTube Shorts ultrapassa 50 bilhões de visualizações

O YouTube Shorts ultrapassou a barreira das 50 bilhões de visualizações diárias. Isso significa um crescimento importante em menos de um ano, já que no primeiro trimestre de 2022 esse índice estava em cerca de 30 bilhões. A nova marca vem coroar sua já anunciada monetização, que teve início em 1o de fevereiro. Além disso, agora, no YouTube, os criadores poderão convidar outras pessoas para fazer uma transmissão ao vivo de um celular imediatamente e agendar uma transmissão ao vivo com um convidado usando um computador (controle ao vivo na sala) que, por sua vez, transmite de um telefone celular.

Como usar o Live Share

Esta ferramenta permite rotacionar convidados em transmissões ao vivo, mas é importante mencionar que você só pode ter um convidado por vez. Além disso, o organizador da transmissão poderá revisar as estatísticas no YouTube Studio.

Como funciona:

1.Abra o aplicativo do YouTube no telefone.

2.Na parte inferior, toque em Criar + Live Share.

3.Insira os detalhes do stream, como título, descrição, miniaturas e configurações de visibilidade.

4.Toque em Concluído.

5.Em “Convidar um co-apresentador”, escolha uma opção para enviar o convite:

Copie o link e envie-o ao seu convidado em uma mensagem (como e-mail ou mensagem de texto).

Envie um link de convite para a pessoa com quem você deseja compartilhar a transmissão.

6.O convidado clicará no link e será redirecionado para o lobby.

7.Quando estiver tudo pronto, toque em Go Live.

8.Quando seu convidado entrar na sala de espera, a plataforma mostrará uma mensagem. Selecione Adicionar e, em seguida, Go Live para iniciar a transmissão ao vivo.

Observação: você pode convidar qualquer pessoa com um canal do YouTube para transmitir com você. Eles não precisam ser verificadores confiáveis.

Como entrar em uma transmissão como convidado:

Você pode participar das transmissões ao vivo de outras pessoas se elas o convidarem para participar. As transmissões colaborativas podem ajudar a alcançar novos públicos no YouTube.

1.No seu dispositivo móvel, toque no link de convite enviado a você pelo streamer ao vivo. Você pode tê-lo recebido por e-mail, mensagem de texto ou algum outro serviço de mensagens.

2.Selecione o canal com o qual deseja transmitir ao vivo.

3.Quando solicitado, selecione Ingressar.

4.Enquanto espera para iniciar, verifique a qualidade do áudio e do vídeo.

5.Quando você vir a mensagem “Você está ao vivo”, significa que você está transmitindo ao vivo no YouTube.

Para saber mais sobre esse novo recurso, acesse este link.

