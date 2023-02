Yanomamis recebem auxílio de agência adventista e da USAID

A atual situação do povo Yanomami, na maior Terra

Indígena do Brasil, acendeu o sinal de alerta do governo federal e motivou a criação de um decreto de Emergência de Saúde Pública Nacional. O povo Yanomami padece por desnutrição grave, infecções respiratórias e malária.

Na tentativa de amenizar esse quadro e levar auxílio aos Yanomami, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, ADRA, mobilizou sua equipe na última semana a fim de atender essa emergência de saúde pública. Em parceria com outras instituições, iniciou uma força-tarefa para captar fundos e auxiliar as comunidades expostas às insalubridades.

Por meio de parceria com a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), a ADRA doará 1.500 redes com mosquiteiros, que auxiliarão na redução da proliferação de doenças infectocontagiosas, principalmente a malária.

O ato de entrega a FUNAI acontecerá na próxima sexta-feira, 03 de fevereiro, às 11h, na sede da ADRA Roraima, localizada na Rua Belarmino F. Magalhães, 1584 – Tancredo Neves, Boa Vista. Parte dos itens serão destinados à CASAI.

O evento contará com a presença do chefe de agentes da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Germando da Silva, com o vice-presidente dos Conselhos Distritais de Saúde Indígena (Condisi), Jonas Yanomami, e o representante do distrito sanitário especial indígena (DSEI).

Na última segunda-feira, 30 de janeiro, a agência adventista disponibilizou duas nutricionistas para atuar na CASAI, para onde são levados os Yanomami que precisam de atendimento. A iniciativa conta com o apoio da UNICEF.

Sobre a ADRA

A ADRA é a Agência Humanitária da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Está presente em mais de 130 países e, no Brasil, está organizada em 16 regionais que atendem todos os Estados brasileiros.

A Instituição está sempre em diálogo com outras entidades para estabelecer um processo de auxílio que visa suprir as necessidades de pessoas em situação vulnerável de forma coordenada e complementar.

Diante desta emergência, que deixou suscetíveis idosos, crianças e adultos desnutridos em estado caótico de saúde, a instituição adventista disponibilizou uma conta PIX para receber doações que serão revertidas em auxílio ao povo Yanomami.

Você pode colaborar e doar através da chave PIX: [email protected]

