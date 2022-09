A apresentadora Xuxa Meneghel, a apresentadora Rachel Sheherazade e o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa declararam esta terça-feira que vão votar no ex-presidente Lula, líder das pesquisas eleitorais. A eleição será no próximo domingo.

Xuxa declara voto em Lula no 1° turno. AMOR, RESPEITO E DEMOCRACIA. pic.twitter.com/1y6bgSFjla

