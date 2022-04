Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra Xuxa negando tirar uma foto com uma fã, que é eleitora do presidente Jair Bolsonaro. Nas imagens, a apresentadora aparece em seu carro indagando uma senhora que se aproxima dela querendo um registro. A fã se aproxima do carro. “Ué, Tuca vem falar comigo? Tu não é bolsominion? Não odeia quem é contra Bolsonaro?”, questiona a apresentadora. A fã nega ter falado que odeia a oposição, dizendo que outro alguém deve ter dito isso para a apresentadora. “Eu respeito ela [Xuxa], sempre respeite e espero que ela respeite minha decisão. Não quero nem discutir com você sobre isso”, retrucou a mulher.

A resposta, entretanto, não convenceu Xuxa, que reforçou um dos seus motivos de descontentamento com o presidente Jair Bolsonaro. “Não, não é uma decisão apoiar uma pessoa que fica contra meu público [LGBTQIA+]. Isso é me respeitar?”, indagou antes de o vídeo ser encerrado.

‘Se você apoia Bolsonaro, deixe de me seguir’, diz Xuxa

Recentemente, Xuxa detonou o presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. A apresentadora escreveu na legenda: “Eu lhe respondo por que Sr. Presidente, porque estamos em uma pandemia, porque a lei serve para todos, porque assim protegemos as pessoas, porque já morreram 600 mil pessoas, porque precisamos seguir o que os cientistas, médicos e a organização mundial da saúde pede e exige a todos no mundo, porque quem não faz isso e não segue as regras mundiais é genocida. Tem gente que vai querer argumentar. Por favor, deixe de me seguir, deixe de falar comigo e você que é a favor da vida, assine o impeachment agora”.