Xuxa 60. Veja maiores sucessos

Xuxa é um dos ícones da TV brasileira e ficou conhecida

como a “Rainha dos Baixinhos” por apresentar programas voltados para as crianças por mais de 30 anos seguidos. Ao longo da carreira, gravou diversas canções que marcaram diferentes gerações de brasileiros. Nesta segunda-feira, dia 27, a artista completa 60 anos de idade e, em sua homenagem, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) fez um levantamento especial.

No banco de dados da gestão coletiva da música no Brasil, Xuxa tem 1.190 gravações cadastradas. Dessas, “Parabéns da Xuxa” foi a mais tocada nos últimos 10 anos no país. Já “Arco-íris” foi a canção mais regravada em que Xuxa participou como intérprete.

A “Rainha dos Baixinhos” recebe seus direitos autorais de execução pública de música porque é cadastrada na gestão coletiva. Todo compositor, artista ou qualquer outro titular de música deve ser filiado a uma das sete associações – Abramus, Amar, Assim, Sbacem, Sicam, Socinpro e UBC – que administram o Ecad. São elas as responsáveis pelo cadastro e relacionamento com os titulares. É por meio desses cadastros que o Ecad vai identificar as músicas tocadas e captadas no país e, em seguida, distribuir para as associações os valores em direitos autorais, para que repassem aos seus filiados.

Mas só é possível fazer a distribuição dos valores quando há o pagamento dos direitos autorais. A lei dos Direitos Autorais (Lei 9.610/98) determina que, no Brasil, o Ecad é a única instituição responsável por arrecadar e distribuir direitos autorais sempre que existe utilização pública de músicas em qualquer canal ou espaço: rádio, TV, cinema, estabelecimentos comerciais, plataformas digitais, casas de festas, shows e outros locais de frequência coletiva.

Ranking das músicas gravadas por Xuxa como intérprete mais tocadas nos últimos 10 anos nos segmentos de Rádio, Sonorização Ambiental e Casas de Festas e Diversão

Posição Música Autores 1 Parabéns da Xuxa Michael Sullivan / Miguel / Paulo Massadas 2 Ilariê Cid Guerreiro / Marlene Mattos / Dito 3 Estatua Vanessa Alves / Ary Sperling 4 Tô de bem com a vida Álvaro Socci / Vivian Perl / Claudio Matta 5 Quem que pão J. Correa / Tusa 6 Tindolelê Cid Guerreiro / Dito 7 Lua de cristal Miguel / Michael Sullivan / Paulo Massadas 8 Piuí abacaxi Junior Mendes 9 Pique alto Vanessa Alves / Ary Sperling / Leonardo Sperling 10 Doce mel Claudio Rabello / Renato Correa 11 Brincar de Índio Miguel / Michael Sullivan / Paulo Massadas 12 Dançando com o Txutxucão Anthony Donald Field / Vanessa Alves / Jeffrey Fatt / Gregory John Page / Murray James Cook 13 Circo Paulo Cesar Barros / Monteiro De Souza / Prentice 14 Libera geral Álvaro Socci / Claudio Matta 15 Dança da Xu Prentice / Ronaldo Monteiro De Souza 16 Arco-íris Miguel / Michael Sullivan / Anna Penido / Paulo Massadas 17 O circo já chegou Vanessa Alves / Mauricio Gaetani / Ary Sperling 18 Soco bate vira Vanessa Alves / Ary Sperling 19 Cabeça ombro joelho e pé Anthony Donald Field / Dp / Vanessa Alves / Jeffrey Fatt / Gregory John Page / Murray James Cook 20 Bambolê Katia Pereira / Leandro Barros

Uma das paquitas mais famosas de Xuxa, Andréa Sorvetão foi excluída das homenagens pelos 60 anos da apresentadora. Sorvetão não participará dos programas “Altas horas” do próximo sábado, do “Que história é essa, Porchat?” e também não deve aparecer no documentário sobre a eterna Rainha dos Baxinhos que será lançado pelo Globoplay.

Top 3 das músicas mais regravadas por Xuxa como intérprete

Posição Música Autores 1 Arco-íris Miguel / Michael Sullivan / Anna Penido / Paulo Massadas 2 Xuxa lelê Fred Pereira / Ze Henrique Dança da xuxa Prentice / Ronaldo Monteiro De Souza 3 Abecedário da Xuxa Cesar Costa Filho / Ronaldo Monteiro De Souza Estrela guia (Natal) Miguel / Michael Sullivan / Paulo Massadas O menino jesus vai nascer Vanessa Alves / Mauricio Gaetani

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento