Vídeo. Extremistas atacam sede da PF em Brasília. Ao todo foram incendiados 9 carros. O governador Ibaneis Rocha prometeu ser duro com os vândalos. As informações iniciais são que os apoiadores do presidente Bolsonaro ateiam fogo em carros na sede da Polícia Federal, em Brasília, após uma das lideranças do movimento golpista ser presa.