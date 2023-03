Willian Tião emplaca vaga na Câmara de São Paulo

O ex-assessor da família Macris, o articulador político Willian Tião, agora assumiu uma vaga na Câmara Municipal de São Paulo, com o vereador Rubinho Nunes (União Brasil).

Em Americana, Tião está orientando e construindo uma nova imagem pro mandato de Nathália Camargo (Avante). Desde o início de seu mandato, Nathália tem pouca expressão na Câmara Municipal, quase nunca envolvida em polêmicas ou assuntos de destaque e esse perfil deve ser mudado com a chegada de Tião como consultor do time.

Com os Macrises, Tião fez um trabalho de conquista de prefeitos e vereadores no interior do Estado. Esse trabalho agora deve migrar para o mandato do deputado estadual Rodrigo Moraes (PL), onde Tião tem bastante proximidade.

