O presidente da Câmara de Sumaré, vereador Willian Souza (PT), indicou à Prefeitura a adesão do município à Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Federal – NFS-e Nacional. Após haver sido procurado pela Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Sumaré (AESCON), o parlamentar elaborou a indicação, que foi lida na última sessão do Legislativo sumareense, ocorrida na terça-feira (30).

De acordo com o documento, a AESCON Sumaré encaminhou ofício à Prefeitura sobre a possibilidade desse tipo de aderência. A entidade afirma que a implantação da NFS-e Nacional trará inúmeros benefícios à sociedade, empresas e administração tributária municipal.

Willian explica que o modelo é de uma nota fiscal exclusivamente digital, “que serve para registrar as operações e prestações de serviços que estão sujeitos ao Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN). Essa nota é gerada e fica armazenada eletronicamente através de um sistema disponibilizado pela Prefeitura, tendo sua validade e a geração atestadas através de um certificado digital. O mais interessante dessa nota é que o documento fiscal eletrônico vai substituir a atual nota de papel. Os benefícios são inúmeros para a sociedade, como a diminuição do uso de papel e a contribuição para a preservação do meio ambiente”, esclarece.

No âmbito da administração tributária municipal, o presidente relata que “a nova modalidade promove a eliminação das fraudes relacionadas à autorização e à emissão de documentos fiscais. Ocorre também o aprimoramento do controle fiscal e a maior rapidez e eficiência na obtenção de registros de operações e prestações de serviços. A adoção dessa tecnologia gera uma consequente diminuição dos custos e possibilidades do intercâmbio entre os fiscos. A adesão ao sistema, portanto, é uma questão de necessidade e tenho a certeza da sensibilidade do nosso prefeito Luiz Dalben, que vai acatar o pedido da Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Sumaré”, acrescenta.