O presidente da Câmara Municipal de Sumaré, vereador Willian Souza (PT), solicitou à Prefeitura que disponibilize, na rede pública municipal de saúde, sensores de medição de glicose para pessoas com diabetes. O pedido foi feito por meio da Indicação nº 20.540/2022, lida na sessão ordinária do Legislativo, nesta quinta-feira.

O sensor, com dimensões próximas a uma moeda de um real, é aplicado na parte superior do braço. Durante a aplicação, um pequeno filamento estéril e flexível é inserido sob a pele, passando a captar, a cada minuto, dados sobre o índice glicêmico no sangue. O sensor pode ser escaneado dezenas de vezes ao longo do dia pelo celular do paciente. A leitura leva apenas alguns segundo e funciona mesmo por cima da roupa. Além dos dados atualizados da glicose, o dispositivo fornece o histórico glicêmico das últimas oito horas e uma seta de tendência, mostrando se a glicose está subindo, descendo ou mudando lentamente.

“Essas informações são importantes para que os pacientes tomem decisões sobre a necessidade de aplicação de insulina ou ingestão de alimentos, evitando crises de hipoglicemia”, defende Willian.

O dispositivo fica grudado na pele, como um adesivo, e tem duração de 14 dias, quando deve ser substituído. O sensor é menos invasivo do que o monitoramento feito pelas tiras de teste de glicose sanguínea, que requer sucessivas picadas nos dedos.

Willian Souza explicou que a distribuição de sensores glicêmicos já é realidade em cidades da região, como Limeira, que garante o equipamento para pacientes de 4 a 18 anos com diabetes tipo 1.