O radialista Will Magri assume posto na assessoria do gabinete do vereador novato Dr Daniel (PDT) esta semana. Ele deixa a rádio Azul e faz seu último dia nesta terça-feira. Dr Daniel tem hoje uma relação muito conturbada com a prefeitura de Americana e chegou a ter a esposa como diretora de saúde, mas a relação de proximidade durou pouco.

No começo do mês, o ex-vereador Duzzi esteve cotado para assumir o posto, mas sequer chegou a ‘assinar’ com o vereador. Candidato a deputado em 2018, Dr Daniel não vem para a disputa este ano, e deve lutar pela reeleição em 2024.