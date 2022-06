Quem pensa que o consumo de Whey Protein pode ser feito apenas por atletas e frequentadores de academias está enganado. O benefício dessa proteína pode ser utilizado em finalidades, como pessoas de mais idade que querem se garantir contra flacidez, jovens em busca de hipertrofia e fortalecimento muscular, entre outros segmentos que utilizam do alimento para melhorar a alimentação. A proteína é matéria-prima para síntese de diversas funções corporais do ser humano.

A nutricionista da Puravida, Alessandra Feltre, explica que as proteínas representam 20% do corpo humano e que os componentes derivados são essenciais para que o organismo possa estruturar a cadeia fisiológica. “O colágeno da pele e dos ossos é sintetizado a partir das proteínas, somadas às vitaminas e minerais, obtidos pelo organismo por meio da nutrição. Os músculos que constituem e estruturam a espinha dorsal e nos possibilitam caminhar e viver com qualidade também são sintetizados pelas proteínas. As enzimas digestivas, responsáveis por milhares de reações necessárias à saúde, também dependem da proteína que ingerimos. Podemos observar que o nosso corpo, sem proteína, não vai funcionar como deveria”, atesta. Ela completa e observa que “existe a necessidade intrínseca de consumirmos proteínas de forma abundante em todas as etapas da vida, e conforme envelhecemos, ela se torna ainda mais importante”.

Apesar dessa observação, estatisticamente muitas pessoas ingerem menos proteína do que deveriam. Mas existem maneiras fáceis, rápidas e práticas de suplementar as doses diárias do nutriente que deveria ser prioritário na cadeia alimentar de todas as pessoas. Entre as fontes protéicas analisadas ao longo dos anos, a proteína isolada do soro de leite (whey) é considerada como a mais importante, pelo perfil de aminoácidos e a facilidade de ingestão e assimilação. A proteína extraída deste alimento é conhecida por ser de altíssimo valor biológico, e é dela o score máximo (nota 100) perante o qual todas as outras são comparadas.

O Whey Isolado Natural Vanilla e Dark Chocolate, da Puravida, atende a todos os requisitos necessários para o equilíbrio e a ingestão correta de proteínas. A formulação é feita com adoçante zero, desenvolvido com três extratos nobres: a stevia reb A (new generation), a taumatina premium extract e o eritritol. O sabor Vanilla provém do extrato da fava de baunilha, de qualidade nobre e muito aromática. O sabor Dark Chocolate provém do cacau nobre. Tem gosto do achocolatado que consumimos na infância, mas com zero açúcar e xilitol. Não contém quaisquer aditivos ou corantes artificiais.

Sobre a Puravida:

Desde 2006 no mercado de health e wellness, Flávio Passos fundou a empresa Puravida em 2015 com o objetivo de compartilhar conhecimento sobre o que há de mais atual em saúde e qualidade de vida com foco primário na alimentação e nas escolhas saudáveis. Com o crescimento da marca, Flávio está à frente da operação com o sócio Adrian Franciscono, tendo o Fundo Aqua Capital como principal investidor.

A Puravida oferece um portfólio com mais de 200 produtos entre suplementos, nutrientes e cosméticos. Entre os produtos consagrados da Puravida, estão o Collagen Protein, Ômega 3 DHA, Immune e o suplemento vitamínico Alpha. Todos os itens são criados seguindo parâmetros de qualidade e pureza máximos, oferecendo assim o maior potencial de cada ingrediente utilizado.