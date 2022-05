O partido Brasil 35 realizou neste sábado, 30, um encontro estadual em São Paulo no qual apresentou sua chapa de 180 pré-candidatos para as disputas eleitorais deste ano. Além de Arthur Weintraub, que vai concorrer ao Senado, o evento contou com a participação online de Abraham Weintraub, pré-candidato ao governo de SP.

Diretamente de Washington, nos Estados Unidos, onde mora atualmente com a família, Weintraub destacou o simbolismo do evento para o que chamou de “nova reação conservadora”. Ovacionado pelos participantes, Weintraub defendeu a reconstrução da agenda de direita de 2018, cujas pautas “alicerçaram a chegada de Jair Bolsonaro à presidência da República, mas que foram abandonadas pelo presidente como consequência do seu pacto com o Centrão”. Ele também afirmou que é possível governar sem ter que “dividir palanque com os bandidos”, e defendeu que o estado de SP assuma posição de liderança para o que chamou de “processo de libertação”.

Também durante o evento, os pré-candidatos falaram sobre suas propostas para os principais problemas da sociedade brasileira, de modo especial envolvendo a defesa dos princípios conservadores como a família, a religião, a pátria e a liberdade.

Ex-assessor especial da Presidência da República, o pré-candidato ao Senado Arthur Weintraub propôs o resgate da força pública, que é a união da polícia civil com a militar. A programação incluiu ainda uma palestra de atualização jurídica para as eleições com o advogado Dr. Cristiano Vilela.

Ao final do encontro, Laércio Benko, presidente estadual do Brasil 35 falou sobre o ressurgimento da sigla em São Paulo. Ele explicou que o objetivo do partido, antigo PMB – Partido da Mulher Brasileira, é se firmar como proposta viável de solução para o Brasil, tendo como prioridade a agenda permanente de valores conservadores. “Nesse desafio, será fundamental ampliar a participação dos filiados, e estruturar uma bancada de deputados comprometida em fazer política do lado certo”, disse.