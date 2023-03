Wearable agora pra ajudar nos treinos

Pesquisa divulgada no início do ano aponta que o uso dos wearable devices

foi apontado como principal tendência fitness para 2023. Wearable é o nome dado aos equipamentos inteligentes como relógios (smartwatches), pulseiras (smartbands) e roupas equipadas com GPS, sensores de frequência cardíaca e soluções para pessoas que querem monitorar a saúde e a performance nas atividades físicas. Por suas facilidades, esses equipamentos têm ganhado cada vez mais espaço na vida de quem deseja otimizar os treinos. Estudo do American College of Sports Medicine (ACSM).

Utilizando roupas inteligentes, é possível obter os mesmos resultados de um treino tradicional, gastando menos tempo. Desde 2021, a rede de academias Bio Ritmo, do grupo Smart Fit, oferece o serviço do Volt, um tipo de traje especial com sensores que estimulam, com impulsos elétricos, 350 músculos simultaneamente. Quem utiliza essa tecnologia para treinar tem o tempo gasto nas séries de exercícios reduzido, e o volume de treino menor é compensado pelos estímulos musculares que a roupa proporciona no corpo.

Obter dados mais precisos sobre a distância percorrida em um treino de ciclismo, ou sobre o ritmo médio de uma corrida em determinado trajeto, medido em minutos por quilômetro, por exemplo, é fundamental para acompanhar o desempenho e conseguir traçar um objetivo para otimizar os resultados. Para quem busca melhorar a performance, os wearable devices coletam informações para que os usuários tenham mais noção sobre como estão treinando. “O que não é medido não pode ser controlado e nem avaliado. Os equipamentos te dão informações que com a percepção natural seria muito difícil de obter. Por isso, eles ajudam quem busca medir o quanto o condicionamento físico está evoluindo”, afirma Guilherme Micheski, fisiologista da Smart Fit.

Informações como tempo de sono, número de passos dados e tempo de recuperação para um novo treino ajudam a controlar o peso e se prevenir de doenças. O uso desses equipamentos possibilita obter diagnósticos cada vez mais precisos que permitem que os usuários tenham conhecimento de problemas com antecedência, como o caso da hipertensão e arritmias cardíacas. “Alguns modelos são capazes de fazer as chamadas derivações eletrocardiográficas, que são basicamente um eletrocardiograma, que ajuda a detectar anomalias no coração e a conduzir melhor o tratamento depois do diagnóstico”, afirma Nana Martins, cardiologista.

Independentemente da escolha por modelos mais simples ou mais sofisticados de pulseiras e relógios, por exemplo, o mais importante é inserir esses equipamentos na rotina de treino como forma de conseguir informações mais precisas das atividades realizadas.

A Smart Fit elaborou algumas dicas para quem deseja otimizar seus resultados de treino utilizando wearable devices:

Obtenha o número de calorias gastas por dia

Utilizar as funções de contagem de calorias gastas diariamente ajuda a manter a dieta em dia e até mesmo a elaborar uma nova, caso a pessoa esteja começando a vida fitness agora. Ter noção do tanto de energia que se gasta diariamente também contribui para elaborar um treino com mais precisão.

Controle a intensidade dos treinos

Intensidade de treinamento é uma variável importante para o controle e manutenção constante dos resultados. A Intensidade do treino pode ser mensurada no monitoramento da frequência cardíaca. Quanto mais alta, mais intenso está o treino.

Monitore o seu sono

Dormir cerca de oito horas por dia é crucial para ter mais disposição e conseguir manter a rotina de treinos ativa. Por isso, o uso dos wearables devices para controlar o tempo dormido ou a qualidade do sono, é uma forte ferramenta para se obter disciplina de exercícios.

Alerta de sedentarismo

Se você está começando a treinar agora, e ainda está no processo de sair do sedentarismo, utilizar funções de alerta pode ajudar a entrar na rotina de exercícios. Alguns wearables devices avisam quando o usuário está muito tempo inativo durante o dia.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento