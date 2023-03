Waze lança novas funções para carros elétricos

Para desenvolver as melhores soluções veículos elétricos, o Waze lança

uma nova atualização que auxilia a localização de eletropostos corretos dependendo do tipo de carro ou plugin. Assim, os usuários serão sinalizados apenas com os pontos de carregamento correspondentes ao seu veículo.

A comunidade de editores de mapa do Waze já mapeou eletropostos e pontos de recarga em todo o Brasil para trazer informações mais precisas e abrangentes aos motoristas.

Segundo a ABVE (Associação Brasileira do Veículo Elétrico), houve um crescimento de 41% na venda de carros elétricos em 2022, se comparado a 2021. Atualmente, a frota nacional de veículos eletrificados chega a aproximadamente 126 mil.

“A ascensão dos veículos elétricos no Brasil é evidente, tamanho o crescimento do número de vendas em um ano. As informações sobre estações de carregamento muitas vezes são desatualizadas ou não confiáveis, dificultando a vida dos motoristas que correm o risco de dirigirem até um ponto de carga e descobrirem no local que não podem usá-lo. Na Waze, nosso objetivo é desenvolver funcionalidades para que aqueles que dirigem veículos elétricos tenham a melhor experiência possível conosco.”, diz Heloisa Pinho, Country Manager do Waze no Brasil.

Os motoristas de elétricos já podem aproveitar os novos recursos alterando o tipo de veículo no aplicativo. Para trocar o tipo de veículo no Waze, os usuários precisam acessar: Meu Waze > Configurações > Detalhes do Veículo > Tipo de veículo e selecionar Elétrico.

Carro por assinatura: uma alternativa para o público feminino

*Alan Lewkowicz

Sabemos que a mulher é multitarefa, lidando com mais de uma atividade ao mesmo tempo. Ela é mãe, esposa, profissional, motorista, dona de casa, e cuida de todos dentro de um lar. Quando sobra um tempo (sobra?), ainda tem a si mesma para cuidar. Costumo comparar a supercomputadores, capazes de processar informações de um lado, tarefas de outro, e tomar atitudes rápidas – coisa que (nós) homens não dispomos de tanta habilidade.

No mundo automotivo, as mulheres, cada vez mais inseridas nas pistas, já deixam um legado de boas práticas no trânsito. De acordo com um estudo da Unicamp, foram registradas 183% mais colisões de motoristas homens do que de mulheres, no período entre junho de 2021 e 2022, sendo 192.643 ocorrências dos homens contra apenas 68.039 das mulheres.

Se mulher no volante é, comprovadamente, uma viagem segura, qual seria o tipo ideal de carro para o público feminino? Atualmente, o modelo de carro por assinatura vem consolidando a preferência de uma safra de novos motoristas que abrem mão da posse de um veículo – ao comprá-lo – e opta por assiná-lo.

A mulher moderna, que dirige a vida muitas vezes contra o relógio, valoriza o que realmente precisa no dia a dia: o tempo. Ao optar pela assinatura de um veículo, elas deixam de arcar com a burocracia do modelo de compra, ou seja, deixam de lado preocupações como IPVA, seguro, licenciamento e manutenções periódicas.

A liberdade de pegar as chaves, abastecer e sair dirigindo confere a elas segurança, conforto, praticidade, além de economia. Segundo analistas do setor, o total de assinaturas deve mais que triplicar nos próximos anos. Eles calculam que assinar um carro custa 14% mais em conta do que comprá-lo à vista. No caso de financiamento, a economia é ainda maior – em média, 40%. Tudo isso porque são levados em consideração nessa conta elementos como manutenção, seguro e depreciação.

Não só as estatísticas de trânsito desmentem o mito de que mulher no volante é perigo constante, mas a realidade nas ruas o comprovam. Lugar de mulher é onde ela quiser… pilotando, dirigindo e com a liberdade de ir e vir quando e onde quiser.

*Alan Lewkowicz é formado em Administração de Empresas pela ESPM e trabalha há mais de 17 anos no mercado automotivo. Foi diretor de operações do Grupo Aba, sócio/conselheiro da Maestro Frotas, e sócio fundador da startup ComparaCAR, portal que reúne o maior estoque de ofertas de carro para compra ou assinatura consolidadas dos maiores portais de busca como WebMotors, Mercado Livre, ICarros além de locadoras e fabricantes que oferecem o serviço de assinatura. comparacar.com.br

