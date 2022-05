do Yahoo.Br- Juntos há 17 anos, Wanessa Camargo e Marcus Buaiz anunciaram, na tarde desta segunda-feira (2), o fim do casamento. Ao longo desse período, a cantora e o empresário tiveram dois filhos, José Marcus e João Francisco.

“Após 17 anos juntos, um relacionamento pautado no amor, respeito mútuo e felicidade, anunciamos que não somos mais um casal. Depois de muita reflexão, decidimos pacificamente encerrar nossa relação conjugal”, começa o comunicado.

“Ao lado dos nossos filhos incríveis e que amamos incondicionalmente, continuaremos a ser uma família, com os mesmos valores e princípios que nos uniram até aqui. Pedimos a todos espaço e privacidade neste momento”, termina o texto.

Teorias da separação

Em “É o Amor: Família Camargo”, série sobre a vida e a família de Zezé Di Camargo produzida pela Netflix, foram revelados alguns dramas que Marcus e Wanessa viveram nos últimos tempos. A cantora sofreu um aborto espontâneo extremamente traumático, já que, além da perda em si, precisou passar por uma curetagem e um quadro clínico delicado. Recuperada fisicamente, mas não emocionalmente, ela caiu em depressão e os ataques de pânico, que teve no auge da carreira, também voltaram a atormentá-la durante o isolamento social. Não dá para saber, de fato, qual foi o impacto da saúde mental de Wanessa (agora, bem melhor) nessa decisão. Por outro lado, em um dos episódios, nota-se que o empresário ainda sonha em ser pai de uma menina enquanto a artista, com razão, não pretende engravidar tão cedo. Seriam essas dificuldades e divergências mais o desgaste natural de um relacionamento tão longo o motivo do divórcio?