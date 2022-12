O vereador Wagner Morais (PSDB) foi eleito, nesta segunda-feira, o novo presidente da Câmara Municipal de Nova Odessa. Wagner assume o legislativo no biênio 2023/2024.

Na eleição, Wagner enfrentou os vereadores Professor Antônio (PSD), Cabo Natal (Avante) e Paulinho Bichof (Podemos).

Com a vitória de Wagner, o prefeito Leitinho segue com um presidente de oposição no poder legislativo.

Professor Antonio – Recebeu o próprio voto, o de Oséias e Márcia.

Cabo Natal – Recebeu apenas o próprio voto.

Paulinho Bichof – Recebeu apenas o próprio voto.

Wagner Morais – Recebeu o próprio voto, o de Tiãozinho, Levi e Pelé.

Veja como ficou a mesa diretora:

Presidente: Wagner Morais (PSDB)

1º Vice-presidente: Pelé (PSDB)

2º Vice-presidente: Cabo Natal (Avante)

1º Secretário: Paulinho Bichof (Podemos)

2º Secretário: Tiãozinho (PSDB)