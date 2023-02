Os atletas novaodessenses estão animados com o avanço das obras da nova cancha de malha e bocha feita pela Prefeitura de Nova Odessa no Jardim Santa Luiza. A obra está em fase de acabamento, com a alvenaria finalizada e a instalação da estrutura metálica para a necessária ampliação do telhado. Em seguida, será feita a pintura e o acabamento. A adaptação e reforma de uma das antigas canchas de bocha para a prática de malha é uma antiga reivindicação dos praticantes da modalidade na cidade, que foi atendida pelo prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, com apoio do vereador Professor Antonio.

“Era um espaço usado para a prática de bocha, mas que tinha sido

abandonada na gestão passada. Daí, foi sugerida uma adaptação na área, que estava sem uso. Foi retirado o piso antigo para colocação do piso adequado para a prática da malha, e também acrescida a cobertura – devido às medidas da cancha da modalidade serem maiores do que as da bocha”, explicou a engenheira da Secretaria Municipal de Obras, Sabrina Rodrigues.

O técnico e atleta do time de Nova Odessa, José Antônio Dias de Oliveira, o Jaú, recorda que a cancha de malha era uma promessa de 2009. “Com certeza, estamos muito contentes com este espaço, que cheguei a achar que nem teríamos mais, porque era uma promessa de 2009. Essa cancha é muito importante para nós, jogadores de malha de Nova Odessa, e está ficando fantástica, com certeza vai ser uma das melhores da região”, agradeceu.

Quem também comemorou a obra já em fase de acabamento é Milton Ladeira, do time novaodessense de malha. “Endossando o que nosso técnico Jaú disse, desde 2009 reivindicávamos essa cancha, daí procuramos o Professor Antonio e demos a ideia de aumentar a cancha de bocha, que estava sem uso, e ele aceitou. E dentro de 40 dias estará concluída, para treinarmos visando competições, inclusive os Jogos Regionais”, adiantou.

Para outro atleta do time de Nova Odessa, Armando Amor, o jogo de malha, além do exercício físico exigido durante uma partida/treinamento, “ajuda a mente”. “Eu comparo essa modalidade com a pescaria. A gente pode chegar com muitos problemas e, ao jogar a malha, se esquece de tudo, porque exige muita concentração. Se bater a malha um dedinho fora, já não acerta. Então, um dos esportes mais completos para mim é a malha”, afirmou.

José Menardo concorda. “A malha é excelente para a saúde, tanto física quanto mental. A malha exige muita concentração. Estamos muito felizes com essa cancha, porque nunca tivemos. Faz oito anos que treino com o time de Nova Odessa e já tínhamos pedido para o antigo prefeito, mas nunca fomos ouvido. Agradecemos o prefeito Leitinho, o vice Mineirinho e o professor Antonio por terem nos atendido”, disse.

“Temos um time na cidade campeão, inclusive ano passado, da Liga de Araras, válida pelo Campeonato Paulista de Malha, num combinado com o time de Americana. Os atletas alegavam que não tinham um local para treinar e até mesmo para disputa de torneios. Nossa gestão segue investindo, incentivando e valorizando o Esporte, e estamos contentes em poder oferecer essa melhoria aos atletas”, destacou o prefeito Leitinho.

“Agora os praticantes de malha terão um campo para chamar de seu, o que faz valorizar a nossa luta pelo desenvolvimento de todas as atividades esportivas em Nova Odessa. Estamos reformando um espaço que já existia, transformando uma das canchas de bocha num campo de malha oficial, seguindo o padrão de competição. É com orgulho que anúncio que este será o primeiro campo de malha da cidade”, disse o vereador Professor Antonio.

