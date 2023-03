Vovó garota aos 60. Solange Frazão

Aos 60 anos, Solange Frazão esquentou o Instagram com suas curvas invejáveis. A apresentadora usou um charmoso biquíni estampado e mostrou que está em excelente forma. Na legenda da publicação, a musa fitness propôs uma reflexão sobre as relações interpessoais.

“Conexão é ouro. Ter conexão com alguém é algo raro de um tempo pra cá. Encontrar alguém com a mesma vibe e os mesmos propósitos de vida é cada vez mais difícil. Mas, ainda assim creio não ser impossível. É ter a certeza de que as vezes vamos falar em silêncio e que mesmo assim seremos compreendidos. É quando a energia flui, quando a paz reina, quando o mais importante é o aconchego. Quando um abraço será sempre mais relevante, quando apenas um olhar será confortante, quando uma atitude simples será a segurança que esperamos, quando não importa onde ou quando e sim como. Uma conexão é uma conexão natural e tem que ser natural e não pode ser construída.”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Solange Frazão🅰️+ (@solangefrazaooficial)

SOLANGE FRAZÃO IMPRESSIONA JOVIALIDADE

Puxando a peça de baixo, Solange Frazão surgiu sorridente e ostentou a barriga sarada com classe. Nos comentários, os seguidores exaltaram a beleza da artista.

Sophia Blair: gringa que se tornou brasileira

“Quem diz que ela tem 60. Linda demais”, disse um. “Sem cirurgia plástica. Que genética. Ela se cuida muito”, falou outra. “As novinhas que se cuidem”, acrescentou um terceiro. “Sempre em forma”, observou um fã. “Corpo escultural”, destacou um internauta. “Gostosa”, disparou um terceiro. “Que mulherão é esse”, concordou mais um. “O sonho de qualquer mulher. Solange parece ter 25 anos”, completou uma usuária.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento