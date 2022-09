Noam Chomsky está no Brasil, mais precisamente em Poços de Caldas. O linguista e filósofo americano, autor de centenas de livros, possivelmente o maior intelectual vivo, no alto de seus 93 anos, veio ao país para acompanhar as eleições deste ano e denunciar o golpe, caso ele aconteça, ao mundo. Casado com uma brasileira, ele é atento ao que acontece por aqui e declarou seu apoio à candidatura de Lula.

A visão do intelectual, acompanha a do professor de Harvard, Steven Levistky, autor do best-seller “Como as Democracias Morrem”, em entrevista ao programa “Roda Viva” no último dia 19: encerrar as eleições presidenciais no primeiro turno diminui as chances de sucesso de Bolsonaro em criar uma crise ou tentar um golpe – e quanto maior a diferença, menor seriam as chances do atual presidente em tumultuar o cenário político.

Os dois analistas políticos não são os únicos do cenário internacional a apoiar a candidatura de Lula. Roger Waters, músico fundador e principal letrista da banda Pink Floyd, emitiu declaração de apoio. Assim como os atores Mark Ruffalo e Danny Glover, ativistas em causas ambientais e raciais. Ao redor do mundo, outras declarações de apoio são registradas. Que interesse esses atores internacionais teriam na vitória de Lula? Nenhum, a não ser o reestabelecimento de uma nação democrática plena e livre, com pauta social voltada para interesses das minorias, dos mais pobres, carentes, interesses em proteção ambiental, ampliação dos direitos civis e políticas públicas funcionais de assistência e amparo. Só isso.

Por aqui, intelectuais também declararam apoio a Lula. O escritor e compositor Chico Buarque; o escritor premiado Itamar Vieira Júnior; a poeta Elisa Lucinda; as escritoras e sociólogas Lilia Schwarcz e Djamila Ribeiro, entre vários outros e outras, declararam o apoio de alguma maneira, seja gravando vídeos em suas redes sociais ou dando declarações públicas. São nomes de respeito e que não tem qualquer interesse direto na eleição de Lula, a não ser aqueles apontados acima.

Artistas dos mais diversos nichos e tipos também já se manifestaram em favor à candidatura petista. Na seara musical, nomes entronizados, como os de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Gal Costa, Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Emicida, Anitta, Arnaldo Antunes, Djavan, Ivan Lins, Marisa Monte, Martinho da Vila, Margareth Menezes, Vanessa da Mata, Zeca Pagodinho e Nando Reis, entre vários outros. O pessoal da nova geração, também, como Pablo Vittar e Luiza Sonza, Ludmilla e Juliette ou Francisco El Hombre, entre vários outros.

Atores, do nível de Fernanda Montenegro, Antonio Pitanga, Marieta Severo, Osmar Prado, Alinne Moraes, Bruna Marquezine, Bruno Gagliasso, Caco Ciocler, Camila Morgado, Camila Pitanga, Claudia Abreu, Denise Fraga, Dira Paes, Irandhir Santos, João Vicente de Castro, Leandra Leal, Letícia Sabatella, Maitê Proença, Malu Mader, Paulo Vieira e Wagner Moura, entre muitos outros, também declararam, publicamente, apoio a Lula.

Em um documento recente, com assinatura de apoiadores, apareceram os nomes de Casagrande e Vanderlei Luxemburgo; Raí e Juninho Pernambucano; Fábio Porchat e Felipe Neto; Gregorio Duvivier e Marcelo Adnet; Chico Pinheiro e Juca Kfoury; Karim Aïnouz, Tata Amaral e Kleber Mendonça Filho, entre vários, vários outros esportistas, influenciadores, humoristas, jornalistas, cineastas, gente da arte, da cultura, da comunicação, de Angélica a Waleska Popozuda, de todos os espectros, linhas, tendências, ativismos e expectativas possíveis. Todos apoiando Lula.

Xuxa é Lula

O mais recente e explosivo apoio do campo artístico foi de Xuxa Meneghel.

Mas ainda antes da onda de apoio à candidatura de Lula realmente se intensificar, uma série de acadêmicos, professores e estudiosos também se posicionaram contra o governo que aí está e declarando apoio a Lula. Estamos falando de nomes como o do neurocientista Miguel Nicolelis; o historiador Boris Fausto; a socióloga e professora emérita da UnB, Fernanda Sobral; o jurista Sepúlveda Pertence; o membro titular da Academia Brasileira de Ciência, Isaac Roitman, e o antropólogo e escritor Luiz Eduardo Soares, autor do livro que serviu de base para o filme “Tropa de Elite”. E muitos, muitos outros, do mesmo nível.

Como se não bastasse, Lula recebeu o apoio de oito ex-presidenciáveis: seu vice, Geraldo Alckmin (PSB); Guilherme Boulos (PSOL); Luciana Genro (PSOL); Cristovam Buarque (Cidadania), Marina Silva (REDE); Fernando Haddad (PT), Henrique Meirelles (União Brasil) e João Goulart Filho (PCdoB) – que além de ter sido candidato a presidente e de ser filho de Jango, o presidente do Brasil vítima do Golpe de 1964, é filósofo e escritor finalista do prêmio Jabuti.

O economista, criador do Plano Real, André Lara Resende, declarou apoio à Lula. O ex-ministro da Fazenda de Itamar Franco, Rubens Ricúpero, também. O ex-ministro da Justiça de FHC e Temer, Aloysio Nunes, ex-candidato a vice de Aécio Neves contra Dilma Rousseff, declarou apoio a Lula. Claudia Costin, ex-secretária da Educação de Eduardo Paes (PSD) no Rio de Janeiro e de Cultura no governo Alckmin, declarou apoio a Lula. O ex-ministro do STF, Celso de Melo, declarou apoio a Lula contra “esse político menor, sem estatura para presidente”.

E até, vejam vocês, o ex-ministro Joaquim Barbosa, algoz do PT, declarou apoio a Lula para que ele vença no primeiro turno.

Agora, pense: estarão todas essas pessoas erradas e estará você, que vota e apoia esse governo, certo? Quem apoia esse governo, de fato? Além do Centrão, que tem interesses específicos, quem apoia um governo negacionista, anti-vacina, antiecológico, violento, racista, misógino, ultraliberal, fascista? Quem, senão, e quase unicamente, os estratos religiosos mais fanáticos da sociedade, que coadunam com a visão torta de mundo de gente como Malafaia e similares? Você prefere andar com quem?