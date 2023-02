Voto distrital: alternativa para a democracia?

O cientista social, advogado e mestre em Ciências da Comunicação, Milton Soares de Souza, analisa o sistema eleitoral proporcional brasileiro no livro Democracia no Brasil – Falência da representação proporcional e o voto distrital. Com eleições não unificadas no país, a cada dois anos os brasileiros voltam às urnas para escolher seus representantes aos cargos públicos.

Em 2024, será a vez de eleger prefeitos e vereadores. No caso do legislativo, nem sempre o mais votado é quem de fato, ocupará uma das cadeiras, característica do atual sistema proporcional.

Neste sentido, o pesquisador levanta o debate sobre o voto distrital como opção para simplificar, aos olhos do eleitor, o resultado do pleito e o posterior acompanhamento dos mandatos.

“A população tem dificuldade de entender o sistema como um todo, porque o cálculo é complicado. As pessoas em sua maioria não se lembram em quem votaram e muito menos fiscalizam seus parlamentares nas diferentes esferas do poder legislativo”, comenta o autor, sem pretensão de apontar um caminho taxativo, e sim de levantar o debate perante as ameaças de ruptura institucional.

Com experiência profissional de 35 anos na área social na cidade de São Paulo, Milton apresenta os conceitos do sistema eleitoral e suas classificações; os fundamentos jurídicos do sistema eleitoral; e, a partir daí, discute os rumos para o amadurecimento da democracia brasileira. Caminhos que, segundo ele, passam necessariamente por uma formação cidadã.

Democracia no Brasil é um chamado para manter viva – e fortalecida – a soberania popular e um alerta para que os brasileiros se tornem cidadãos efetivamente participativos. “É fundamental o estabelecimento de práticas políticas que fortaleçam a democracia e que possam suplantar de uma vez por todas os traços autoritários da ditadura militar que vigorou em nosso país”, afirma.

FICHA TÉCNICA

Título: Democracia no Brasil

Subtítulo: Falência da representação proporcional e o voto distrital

Autor: Milton Soares de Souza

ISBN/ASIN: 97-65-5822-209-5

Formato: 21×15 cm

Páginas: 176

Preço: R$ 35,00

Onde comprar: Amazon | Martins Fontes

Sobre o autor: Milton Soares de Souza é formado em Ciências Sociais. Mestre em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes – Universidade de São Paulo – USP, com o trabalho “O Papel Social do Vilão – Leituras e usos sociais do vilão no cotidiano de receptores de telenovela”. Tem especialização em Administração, Gestão Estratégia de Negócios e Marketing. Graduou-se em Direito em 2021 e tornou-se advogado em 2022. Professor de Sociologia da Comunicação e Gestão em Marketing. Tem longa experiência profissional na criação, planejamento e gestão de atividades socioculturais, atendimento e relacionamento com diversos segmentos sociais no SESC – SP.

Em 2018 ingressou no mundo literário e lançou seu primeiro livro – 33 Tentações – uma série de minicontos, observados do cotidiano, que retratam de forma caricatural e exagerada as personagens. Agora, o autor adentra ao mundo jurídico e convida o leitor para uma reflexão a respeito da democracia que temos no Brasil. Ele está casado com Silvia. É pai do Renan.

Redes sociais: Instagram

