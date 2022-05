Nesta terça-feira, os voluntários que atuam no Centro de Controle de Zoonoses de Americana (CCZ) vestiram, com roupinhas de frio, os cachorrinhos que estão abrigados no local.

Além das roupinhas, o CCZ também recebeu doações de cobertores.

Os próximos dias devem trazer uma queda brusca de temperatura, que já pode ser observada nesta terça. Leia aqui.