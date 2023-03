Volkswagen estreia seu caminhão elétrico na América Central. O primeiro caminhão elétrico 100% desenvolvido e produzido na América Latina acaba de desembarcar na Guatemala, disponível a todo o mercado. Duas unidades do e-Delivery já chegam com destino certo: foram adquiridas pela Coca-Cola FEMSA Guatemala, que mais uma vez demonstra seu compromisso de investir em inovação e tecnologias sustentáveis. Com o novo negócio, a FEMSA se consolida como a segunda maior frotista elétrica VW no Brasil e no exterior, com 33 unidades.

“A aquisição dos primeiros veículos elétricos de entrega é um grande passo para a Coca-Cola FEMSA Guatemala, pois reafirma nosso compromisso com a estratégia de mobilidade sustentável e, assim, contribui para a meta global de reduzir as emissões poluentes, gerando valor ambiental nas comunidades que servimos”, comenta Gabriela Arias, gerente de Assuntos Jurídicos e Corporativos da Coca-Cola FEMSA Guatemala.

O lançamento do caminhão elétrico da Volkswagen no país representa a mais recente inovação na era do transporte sustentável. Esses novos modelos são um marco na engenharia latina e internacional, a partir da experiência e o trabalho de mais de 150 profissionais brasileiros dedicados ao projeto para criar o primeiro caminhão 100% elétrico produzido na América Latina. O VW e-Delivery já está à venda também no Brasil, México e Paraguai.

“O futuro chegou à Guatemala. A introdução dos caminhões e-Delivery confirma o compromisso da Volkswagen com a proteção do meio ambiente ao contemplar opções de veículos que combinam o transporte de cargas de forma cada vez mais limpa. Isso, por sua vez, favorece as empresas que buscam investir em soluções com melhor desempenho e menor custo de manutenção”, pontua Esteban Cáceres, gerente geral do Grupo Continental Motores, importador oficial da Volkswagen Caminhões e Ônibus no país.

Essa transformação na indústria automotiva também é reforçada por Javier Gálvez Sobral, gerente comercial da Continental Motores. “Acreditamos que os caminhões elétricos e-Delivery são uma evolução para um futuro mais verde e limpo. Estamos entusiasmados com a aquisição dos novos caminhões elétricos que a Coca-Cola está adquirindo para melhorar sua frota de transporte e reduzir a pegada de carbono”, enfatiza.