A Latitudes, pioneira em introduzir o conceito de viagens de conhecimento no Brasil e membro da rede Virtuoso, apresenta o Private Jet Expedition que chega à 6ª edição com um novo roteiro de volta ao mundo. Especialistas de diferentes campos de conhecimento foram selecionados para cada uma das viagens.

A proposta da Latitudes é permitir uma experiência singular, para que o passageiro possa aproveitar ao máximo cada minuto da sua viagem, sem se preocupar com detalhes burocráticos ou toda logística para roteiros dessa magnitude. Há equipes dedicadas desde o transporte de bagagens, tripulação internacionalmente certificada que inclui integrantes que falam português e compreendem as necessidades do viajante brasileiro, além de facilidades no processo de imigração e outras surpresas para uma viagem inesquecível. A Private Jet Expedition – Around the World permite conhecer sete Patrimônios da Humanidade da Unesco em voos sem escalas.

O time que acompanha os passageiros é composto por renomados especialistas, que compartilham informações valiosas sobre cada destino. Há também um chef que prepara as refeições levando em consideração as preferências dos passageiros e um médico para garantir a saúde, bem-estar e a segurança de todos.

“O sucesso das edições anteriores a bordo do jato reforça nosso compromisso em oferecer aos viajantes a oportunidade de viver uma experiência inesquecível em um curto período, dedicando cada minuto a criar memórias duradouras. Os últimos anos mostraram a importância de termos momentos de pausa e vivermos experiências significativas. É o que buscamos oferecer aos nossos clientes nesta jornada para destinos tão relevantes para a civilização mundial”, destaca Alexandre Cymbalista, diretor da Latitudes.

Private Jet Expedition – Around the World

25/10/2023 – 19/11/2023

Brasil (São Paulo GRU) → Chile (Ilha de Páscoa) → Fiji (Malolo Island) → Austrália (Sydney) → Indonésia (Flores e Komodo Islands) → Índia (Hampi) → Tanzânia (Serengeti) → Arábia Saudita (Al Ula) → Espanha (Granada) → Brasil (São Paulo GRU)

Durante 26 dias, os 50 passageiros irão visitar sete Patrimônios da Humanidade da Unesco, como Rapa Nui National Park, na Ilha de Páscoa, o Parque Nacional de Komodo, na Indonésia e o Serengeti National Park, na Tanzânia. O grupo será acompanhado do historiador Luis Estevam Fernandes de Oliveira e do fotógrafo Adriano Gambarini, além do médico dr. Fábio Tozzi e de chef a bordo da aeronave.

A viagem começa em São Paulo, com uma noite no Palácio Tangará, onde o grupo irá conhecer os especialistas que os acompanharão em todas as cidades. Para a hospedagem durante a viagem, a seleção de hotéis combina propriedades de redes desejadas e pérolas locais, oferecendo um novo panorama aos passageiros. Na lista estão o Explora Rapa Nui, o Six Senses Fiji Malolo Resort, os hotéis Four Seasons em Sydney e no Serengeti, além do AYANA Komodo Resort (Indonésia), Evolve Back Hampi (Índia), o Banyan Tree Al Ula (Arábia Saudita) e o La Bobadilla (Espanha).

O jato exibe um interior sofisticado e confortável, com assentos reclináveis a 180°, além de todas as comodidades a bordo, como um iPad individual com opções de entretenimento. Todas as despesas estão contempladas no valor da viagem, incluindo consumo ilimitado de bebidas.

SOBRE LATITUDES VIAGENS DE CONHECIMENTO

Desde 2003, ano de sua fundação, o trabalho da Latitudes está fundamentado em criar e produzir viagens inovadoras e roteiros diferenciadas para o mercado de turismo brasileiro, disseminando o conceito de viagens de conhecimento. O principal objetivo é ajudar clientes e parceiros a transformar viagens em períodos de aprendizado e enriquecimento interior. Para a Latitudes, viajar é uma experiência que vai muito além de estar nos lugares. É uma oportunidade única de entrar em contato com diferentes e ricas culturas, de enfrentar novos desafios e conhecer diferentes maneiras de ver e compreender o mundo em que vivemos. A viagem de conhecimento é mais intensa e aprofundada a respeito dos destinos visitados e das culturas locais. Por isso, a presença de um especialista faz toda a diferença.