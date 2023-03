O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, marcou nesta terça-feira (14) o fim do leilão pelo trecho norte do Rodoanel com marteladas fortes no púlpito. “Vou mostrar como é que se faz”, disse.

Com a força do martelo, o símbolo da Bolsa de Valores de São Paulo quebrou e foi ao chão.

Apesar de dar sinais de desvincular a governança do bolsonarismo autoritário, a atitude vem sendo criticada na internet.

LEIA TAMBÉM: Michelle mora de aluguel e doa cachorros

“Uma vez bolsonarista, sempre bolsonarista. Que deselegante”, analisou um perfil nas redes sociais com milhares de seguidores.

No evento, as palmas no ato demoraram a sair, até que os presentes entendessem o que estava acontecendo. Tarcísio repetiu a atitude enérgica que teve como ministro da infraestrutura em outra licitação, em 2021.

E o leilão?

O vencedor do certame para o novo trecho do Rodoanel foi o fundo de investimento Via Appia Infraestrutura. O prazo para finalização da obra é de três anos.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento