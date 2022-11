A Tembici, líder em tecnologia para micromobilidade na América Latina, e a Housi, pioneira no serviço de moradia flexível 100% digital, iniciam nesta quinta-feira, 17 de novembro, uma parceria que busca contribuir ainda mais com a mobilidade urbana e a sustentabilidade das cidades. Com isso, a Flagship de moradia flexível passará a ter estações de bikes compartilhadas na frente de seus prédios, a primeira unidade já está instalada em São Paulo, e nos próximos meses a parceria deve se estender para outras localidades na capital paulista e nas demais cidades onde a Tembici e Housi possuem seus projetos.

Em recente pesquisa com usuários da Tembici, 59% das pessoas que usam bikes compartilhadas afirmam levar em consideração a existência de estrutura cicloviária na escolha de uma possível moradia, o que comprova que soluções como essa parceria é resposta à demanda da população que buscam cada vez mais praticidade em seu dia a dia.

Todas as estações viabilizadas pela parceria farão parte dos projetos da Tembici, como o bike Itaú, sendo uma iniciativa que ampliará os sistemas de bicicletas compartilhadas nas cidades, viabilizando trajetos mais eficazes, econômicos e sustentáveis. Sendo assim, a iniciativa será um excelente benefício para moradores Housi, mas também contribuirá para todas as pessoas que pedalam.

“A proposta de valor da Tembici e da Housi se encontram na conveniência e na democratização das cidades, com soluções integradas que tornam o dia a dia das pessoas mais eficaz e confortável. As estações de bicicletas compartilhadas da Tembici seguem critérios como integração com outros meios de transporte, infraestrutura cicloviária e concentração de empregos e atividades na área. Este cenário se conecta totalmente com a proposta de serviço da Housi, que possui imóveis que privilegiam deslocamentos mais rápidos e que assim como a Tembici tem como um dos propósitos impedir que as pessoas passem longas horas no trânsito. Temos certeza que essa iniciativa tem grande potencial seja para deslocamentos gerais ou para o lazer” afirma Raquel Arruda, diretora de parcerias e novos negócios da Tembici.

“O objetivo da parceria entre a Housi e a Tembici é contribuir com a questão da mobilidade urbana, sustentabilidade e incentivo da qualidade de vida. O compartilhamento de bicicletas é uma opção que gera economia de tempo e incentivo à prática de atividades físicas. Como adepto do ciclismo há mais de 20 anos e autor do livro: “Como Viver em São Paulo Sem Carro”, é gratificante incentivar o uso da bike como uma alternativa viável para a mobilidade de maneira mais saudável e ainda ajudar a cuidar do meio ambiente e das cidades”, explica Alexandre Frankel – CEO da Housi.

Primeira estação da parceria chega a São Paulo

A primeira unidade a receber uma estação está em um dos principais centros econômico e financeiro da capital paulista, na Faria Lima, a primeira estação da iniciativa será cor de rosa, em alusão a cor das duas marcas e para celebrar a parceria que contribui para a revolução da mobilidade sustentável das cidades.

Como fará parte do bike Itaú, bicicletas retiradas em qualquer uma das 260 estações do sistema, em São Paulo, poderá ser devolvidas na estação Housi, assim como as bicicletas da estação também poderão ser retiradas por todos os usuários do sistema.A parceria também tem vantagem exclusiva para novos usuários do sistema de bici compartilhada, moradores Housi, que terão 15% de desconto no plano mensal.

Solução para a democratização do espaço público e meio ambiente

Em grandes capitais como São Paulo, as pessoas passam em média 2 horas por dia no trânsito e as soluções oferecidas por Housi e Tembici trazem soluções para esse desafio das metrópoles. A exemplo, das 260 estações na cidade, apenas 7 delas representam 15% do volume de viagens na capital, e elas ficam em pontos localizados próximos a polos com grande número de escritórios, como o Largo da Batata, a Praça do Ciclista e o Shopping Center 3, evidenciando a necessidade de mobilidade inteligente e iniciativas de moradia como a Housi nesses locais.

Além de cumprirem importante papel na democratização de espaços nas cidades, as bicicletas também são fundamentais para o meio ambiente, somente em 2022, mais de 2,7 mil toneladas de dióxido de carbono foram potencialmente evitadas com a utilização das bicicletas compartilhadas da Tembici em São Paulo e parcerias como essa são fundamentais para o crescimento dessas agendas sustentáveis.

Sobre a Tembici

A Tembici é responsável por 75 milhões de deslocamentos com bicicletas nas principais capitais brasileiras, como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife, Porto Alegre e Brasília, além de Santiago, no Chile, Buenos Aires, na Argentina, e Bogotá, na Colômbia. Considerada uma das startups mais promissoras e inovadoras do país, pela lista das 100 Startups to Watch (2020 e 2021) e destaque na categoria Mobilidade na lista “Melhores do ESG 2021”, da Exame. Ao longo dos últimos anos a empresa acompanhou o aquecimento do setor de micromobilidade no mundo e, devido ao seu modelo de negócio e qualidade do produto, registra crescimento sólido e contribui diretamente para consolidar a bicicleta como um modal de transporte nas cidades em que atua. Em 2021, os fundadores da Tembici passaram a fazer parte da rede de empreendedores Endeavor, recebendo apoio da organização para continuar crescendo de forma acelerada.

Sobre a Housi

Lançada em 2019, a Housi é pioneira mundial no serviço de moradia flexível 100% digital. O propósito é reinventar a moradia. Criada por Alexandre Lafer Frankel e mais três sócios dentro de um apartamento de 28 m², a startup veio para revolucionar a forma de morar, proporcionando mais liberdade, tempo e menos burocracia aos usuários por meio da moradia como um serviço. Todo o processo é feito de forma digital e, para alugar um imóvel na plataforma, leva-se menos de 1 minuto. O morador tem tudo em uma única assinatura, como: aluguel, mobília, água, luz, internet, Netflix, dentre outros. Presente em mais de 120 cidades com 200 incorporadores parceiros e mais de 60 mil apartamentos embarcados. Isto representa um VGV próximo de R$20 bilhões com a marca Housi – o que faz dela virtualmente a maior incorporadora do Brasil – atingindo quase 3 vezes o volume de lançamentos do que a maior incorporadora nacional.