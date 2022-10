Por fim, não foi preciso mudar o layout do banheiro de apenas 2m². As alterações ficaram por conta da troca dos revestimentos, bacia sanitária, da bancada, marcenaria e iluminação, além da criação do nicho para shampoos e da troca do kit do box para acabamento preto. A bancada de granito Branco Itaúnas, sem saia aparente e com apenas os 2 cm de espessura da pedra, a escolha do mesmo porcelanato para piso e parede, a escolha do mesmo mdf para o apartamento todo e claro, muita pesquisa, tornaram o projeto mais econômico, lembrando que se trata de um apartamento para alugar. “No banheiro também aproveitamos os vidros do antigo box, mas trocamos as ferragens por alumínio preto, e incorporamos o toalheiro térmico, que oferece um conforto a mais no ambiente“, finaliza a arquiteta.

Sobre Studio Guadix

Fundado em março de 2016 pela arquiteta Júlia Guadix, o escritório, que antes se chamava Liv’n Arquitetura, nasceu com o intuito de construir, juntos aos seus clientes, projetos originais e personalizados promovendo mudanças tanto no imóvel quanto no estilo de vida dos moradores. No ano de 2021 houve uma reformulação, onde a equipe familiar, formada por Júlia e seu irmão Victor decidiram mudar o nome do escritório para Studio Guadix, em referência ao sobrenome da família. Mesmo com a mudança, a arquiteta mantém em seus trabalhos a ideia de conforto e modernidade, que estão nos mais de 30 projetos de reformas realizados. Com um estilo simples, acolhedor e atemporal, a profissional utiliza elementos como madeira, tijolo, cimento queimado, plantas, tons neutros com pontos de cores na maior parte de seu trabalho.