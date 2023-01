O Rio de Janeiro continua lindo e o Cristo Redentor mantém seus braços abertos àqueles que desejam conhecer a Cidade Maravilhosa. Uma excelente dica é a realização de um voo panorâmico para descobrir as belezas cariocas das alturas.

Para o empresário Diego Aguiar, CEO da Voa Rio Aerotaxi, o momento é oportuno para as empresas que atuam no segmento receptivo e turístico aproveitarem a demanda de clientes que curtem o período de férias na Cidade Maravilhosa.

“Após dois anos de prejuízos por conta da pandemia, tivemos o retorno das festividades de final de ano sem restrições. Isso elevou a procura pela festa de Réveillon, mais disputada entre os turistas. Realmente, o Rio de Janeiro continua lindo. Esperamos que os turistas aproveitem ao máximo as belezas desta linda cidade”, pontuou o empresário.

Com atuação no mercado de locação de helicópteros e jatinhos, a Voa Rio Aerotaxi, destaca uma série de serviços aos turistas como os “Voos Panorâmicos” e os “Voos Noturnos”, os mais disputados pelo público visitante da cidade. Para a realização dos pacotes, a empresa destaca a utilização de aeronaves documentadas e autorizadas para realização de voos, tendo os modelos de helicópteros Robinson 66, Bell 407, Esquilo e Augusta.

“Posso dizer que aqueles que conhecem os pontos turísticos do Rio de Janeiro via passeios terrestres, irão enlouquecer após um voo panorâmico pela cidade carioca. Simplesmente encantador e único”, ressaltou o empresário que também é piloto de aeronave.

Entre as opções de passeios que a empresa realiza está o sobrevoo aos principais pontos turísticos do Rio com duração a partir de 30 minutos, com passagem pelo Cristo Redentor, Pão de Açúcar, nas praias de Copacabana, Leme, Arpoador, Ipanema, Leblon e Barra da Tijuca, com decolagem do heliponto da Lagoa Rodrigo de Freitas e Aeroporto de Jacarepaguá.