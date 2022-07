A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, concluiu nesta segunda-feira (04) a iluminação da Praça Vó Palmira, no Jardim Nossa Senhora do Carmo, com a implantação de 24 luminárias de LED. A praça foi revitalizada e transformada em parque infantil em 2018.

A melhoria foi feita com um investimento de aproximadamente R$ 50 mil em recursos próprios da Administração Municipal, por meio da Contribuição de Iluminação Pública (CIP), de acordo com o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves. “Estamos constantemente ampliando a iluminação de LED em Americana, eliminando pontos escuros e fazendo as substituições necessárias, como está ocorrendo também na Praça Rotary. A iluminação de LED traz mais segurança aos moradores e eficiência energética ao consumir menos”, declarou o secretário.

De acordo com Adriano, o trabalho de instalação dos postes com 24 pontos de LED foi realizado em quatro dias, em atendimento a pedidos feitos pela comunidade ao prefeito Chico Sardelli e ao vice-prefeito Odir Demarchi, que vistoriou o local na tarde de ontem.