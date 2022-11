A Vivo anuncia nova parceria com o YouTube. Clientes que aderirem ao Easy Prime a partir do plano Essencial (R$39,99), até o dia 31 de dezembro, ganham 30 diárias para navegar no YouTube sem gastar nada da sua franquia de internet. Elas serão contabilizadas apenas nos dias em que o usuário acessar a plataforma, então o cliente poderá usá-las em dias alternados até totalizar as 30. Para garantir a oferta, basta o cliente digitar o cupom YOUTUBE30 no momento da adesão. A iniciativa reforça o posicionamento da companhia como hub de serviços digitais, oferecendo a seus clientes muito além de serviços de telecomunicações.

Além disso, os clientes dos planos Controle podem contratar o pacote de internet para Redes Sociais por R$ 5 reais por mês e ter o dobro de internet da franquia principal do plano (não considera a franquia dos bônus) para navegar no apps: Messenger, Twitter, Pinterest, Tinder, Facebook, Instagram, TikTok e agora o YouTube.

Sobre os Planos Easy – Pelo app do Vivo Easy, além de montar o seu plano como quiser, o usuário pode mudar suas escolhas sempre que desejar, incluindo ou excluindo pacotes de serviços. Todos os serviços contratados pelo cliente são cumulativos e não expiram, e o pagamento pode ser feito com cartão de crédito ou PIX. Além disso, também é possível cancelar o Vivo Easy a qualquer momento, pois não há fidelidade.

Sobre os Planos Controle – São planos perfeitos para o cliente que busca um plano econômico, com muita internet para navegar, apps ilimitados como WhatsApp e Waze que não descontam da franquia, apps exclusivos, ligações e SMS ilimitados.

YouTube – 120 milhões de pessoas acessam o YouTube mensalmente no Brasil, de acordo com a Comscore, e a parceria com a Vivo permitirá que os usuários possam acessar esta plataforma de vídeos de qualquer lugar. Considerada como “número 1” em serviço de vídeos na percepção dos consumidores, segundo a pesquisa WhyVideo, os clientes têm acesso a vídeos no formato longo ou curtos com o YouTube Shorts, com seus conteúdos preferidos dos mais diversos temas.