A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com os serviços para a transformação do Viveiro Municipal. Um novo espaço para projetos de Saúde, Educação, Segurança e Meio Ambiente é configurado e ganha forma, sendo implantados o Centro de Educação Ambiental, Minifazenda, Centro de Reabilitação de Animais Silvestres e o Centro de Equoterapia.

O Centro de Educação Ambiental e a Minifazenda serão utilizados por alunos da rede municipal, em atividades que integram o conteúdo pedagógico preparado pela Secretaria de Educação.

Já o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres receberá e tratará animais que necessitem de atendimento em casos de atropelamentos, lesões e operações policiais.

Por fim, o Centro Municipal de Equoterapia atenderá principalmente crianças e adolescentes que tenham como indicação médica o tratamento com o método terapêutico que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência e/ou com necessidades especiais.