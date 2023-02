Viúva de Pelé impedida de receber herança milionária

Márcia Aoki, viúva de Pelé, que morreu no dia 29 de dezembro de 2022

está proibida de receber automaticamente a fortuna do ex-jogador por ter se casado após aos 70 anos!

A morte de Pelé está prestes a completar 3 meses e a herança milionária do ex-jogador, que fez história pelo Santos e pela Seleção Brasileira, começa a ser dividida. Após uma mulher tentar ser reconhecida como filha de Pelé para pegar parte de sua fortuna, que teve valor chocante revelado para o público, novas informações sobre a divisão caíram na internet e não beneficiaram nada sua viúva Márcia Aoki.

Tendo feito uma carta aberta emocionante quando a morte de Pelé completou 1 mês, Márcia Aoki não terá direito ao recebimento automático da herança do ex-jogador. Segundo informações do UOL, o fato da mulher ter se casado com Pelé quando o ex-jogador já tinha 75 anos, a lei impede que ela seja uma herdeira sua.

Segundo a legislação brasileira, aqueles que se casam após os 70 anos de idade obrigatoriamente fazem regime de separação de bens, no qual o patrimônio adquirido por cada cônjuge antes e durante o casamento é individual e não há divisão de bens e direito a herança caso algum deles morra.

Sai 1ª biografia de Pelé após a morte do ídolo

Apesar de não ter o direito automático da fortuna, que ficou dividia entre os 6 filhos de Pelé, Márcia Aoki ainda pode recorrer à Justiça e buscar outros meios para ser beneficiária da sua fortuna.

