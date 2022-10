Uma criança de 10 anos acabou ligando para a Polícia Militar para pedir socorro porque a mãe estava sendo agredida pelo namorado na noite desta segunda-feira (24) em Americana. O caso aconteceu no jardim dos Lírios. Segundo o boletim de ocorrência, no local a mãe da criança informou que foi agredida no rosto, levou puxões de cabelo, chutes e socos e foi ameaçada com faca.

O agressor decidiu fugir depois que viu a filha da vítima ligando para a polícia. A mulher relatou que as agressões começaram por motivos de ciúmes do homem. Ela se negou a ir até o hospital para não deixar os filhos sozinhos e disse aos PMs que depois iria de meios próprios. O caso foi registrado pelos policiais que orientaram a vítima sobre as medidas protetivas.

Após policialpadrao.com.br