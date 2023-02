Um homem de 29 anos foi preso pela Polícia Militar, em Santa Bárbara d’Oeste, no bairro Planalto do Sol, após ser pego com carro roubado, drogas, armas e munições, na quarta-feira.

Segundo a PM, durante patrulhamento, a equipe avistou um Jetta saindo da garagem de uma residência e que, ao avistar a viatura, acelerou e tentou fugir. Ao ser abordado, nada de ilícito foi encontrado, porém, em pesquisa criminal, constou que o pintor estava procurado pela justiça e que o veículo era produto de roubo na cidade de Paulínia/SP, em 08/02/2023.

Durante busca residencial, foram localizados 19 tijolos de maconha, pesando 14,433 Kg, objetos para embalagem de drogas, caderno com anotações sobre tráfico, armas e munições. Diante do exposto, parte, dados e objetos foram conduzidos ao Plantão Policial de Santa Bárbara D’Oeste, onde permaneceu à disposição da justiça.

