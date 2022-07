O Censo 2022 deve ter início no dia 1º de agosto em todo o Brasil. Em Santa Bárbara d’Oeste os recenseadores contratados e treinados pelo IBGE visitarão, entre agosto e outubro, os domicílios em todas as regiões do município. A ação conta com apoio da Prefeitura, que ofereceu três espaços em prédios públicos para facilitar o trabalho de cobertura de todo o território barbarense. Hoje, 22 colaboradores do IBGE já trabalham na cidade realizando o planejamento de rota dos recenseadores e validação do cadastro de imóveis.

Durante o período de visitas os recenseadores trabalharão uniformizados, com boné e colete azuis com a logomarca do Órgão. No colete, haverá também o crachá de identificação, contendo a foto e os números de matrícula e identidade do entrevistador. Para registro das informações, os recenseadores utilizarão o Dispositivo Móvel de Coleta (DMC), semelhante a um smartphone, na cor azul.

A identidade dos entrevistadores do IBGE poderá ser verificada por meio do site respondendo.ibge.gov.br ou do telefone 0800 721 8181. Para garantir a segurança dos recenseadores e dos moradores, as equipes do IBGE seguirão protocolos sanitários de segurança contra a Covid-19, como uso de máscara, higienização das mãos e equipamentos com álcool em gel e distanciamento social.

Com informações do IBGE