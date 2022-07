Eles já representam cerca de 40% dos cães nos lares brasileiros, segundo levantamento do Instituto Qualibest (2019), e já têm até uma data especial: em 31 de julho é celebrado o Dia do Vira-lata. A comemoração tem o objetivo de valorizar e incentivar a adoção dos cães e gatos sem raça definida (SRD), que ganharam o apelido de vira-latas por serem comumente vistos revirando latas de lixo em busca de alimentos para sobreviverem, quando abandonados ou nascidos nas ruas.

Mas afinal, quando um animal é considerado sem raça definida? Segundo a médica veterinária e consultora da rede de farmácias de manipulação veterinária DrogaVET, Farah de Andrade, podemos considerar sem raça definida os cães e gatos mestiços (animais provenientes do cruzamento de duas ou mais raças e que ainda apresentam características das mesmas), animais nos quais já não é possível identificar o traço de alguma raça e também os cães com misturas propositais como, por exemplo, o labradoodle – cruzamento de labrador com poodle.

Saúde e personalidade dos pets sem raça definida

É comum ouvirmos dizer que animais sem raça definida dificilmente ficam doentes. Até que ponto isso é verdade? A veterinária esclarece: “Filhotes de cães e gatos de raça não herdam apenas as características físicas dos pais, mas também toda a carga genética de doenças daquela raça e de seus genitores. Já os cães e gatos sem raça definida vêm de uma mistura de genes de raças diferentes e, quanto maior for essa mistura, menor carga genética das raças será herdada. Desta forma, os vira-latas podem ser considerados mais resistentes a doenças genéticas, porém isso não significa que não venham a desenvolver alguma delas”.

A maior resistência a doenças, no entanto, não dispensa os cuidados com a saúde dos vira-latas. “Os cães e os gatos sem raça definida são tão suscetíveis a doenças infectocontagiosas quanto os pets de raça, por isso cuidados com vacinação, controle de pulgas e carrapatos, prevenção de endoparasitas e uma alimentação saudável são fundamentais para eles também”, alerta Farah.

A mistura de raças dos vira-latas confere características físicas variadas, o que os torna ainda mais exclusivos. Já a personalidade também pode variar bastante: além da influência da combinação de raças, cães e gatos sem raça definida que foram resgatados de situações de abandono ou maus-tratos, podem desenvolver traumas e fobias. “O ambiente em que cresceram afeta significativamente a personalidade dos pets, porém com muito carinho, paciência e orientação de adestradores é possível amenizar esses traumas e transformar a vida desses bichinhos. O mais importante é dar a eles a chance de terem uma família. Eles certamente irão retribuir com muita gratidão e amor”, comenta Farah.

Campanha homenageia o vira-lata caramelo

Os pets SRD ganharam a fama de serem muito amorosos, mas também de se envolverem em situações engraçadas. Os vira-latas caramelo, por exemplo, ilustram muitos memes nas redes sociais e atualmente protagonizam a campanha de marketing da rede de farmácias de manipulação veterinária DrogaVET. Com o tema “Vira-lata caramelo: mais que uma cor, uma prova de amor”, a marca desenvolveu diversas ações de marketing com o objetivo de valorizar e homenagear os pets. “Buscamos trazer toda a carga emocional a que o ícone vira-lata caramelo nos remete para criar uma campanha leve, divertida e cheia de emoção e interação”, revela o CEO da Deepzo, martech que atende a conta da rede de farmácias, Thiago Balero Joaquim. A campanha envolve a criação de uma comunidade para apaixonados por vira-lata caramelo, na qual são divulgados conteúdos informativos e interativos e a possibilidade de realizar missões que acumulam pontos, denominados caramelos, que podem ser trocados por prêmios.

Reconhecida por oferecer aos tutores a possibilidade de manipular medicamentos veterinários com formas farmacêuticas e flavorizantes que agradam aos pets, a DrogaVET desenvolveu uma calda no sabor caramelo para complementar a campanha. A marca também aproveita o Dia do Vira-lata para lançar dois minidocumentários: Meu Pet é uma Peça e Amor Além da Vida. Com histórias reais de influencers digitais e tutores de pets, os documentários revelam histórias divertidas e cheias de emoção de cães e gatos que já aprontaram alguma situação engraçada ou que são fundamentais para a saúde e o dia a dia de seus tutores. “Temos certeza que o público vai se identificar com algumas histórias, rir e também se emocionar. É uma forma de celebrarmos a relação de amor e amizade entre humanos e pets e essa data em especial”, completa Joaquim. Os audiovisuais estarão disponíveis no Youtube: www.youtube.com/drogavetsaudeanimal