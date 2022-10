Os famosos cães e gatos sem raça definida (SRD), popularmente chamados de vira-latas, fazem sucesso nos lares brasileiros e nas redes sociais também. Protagonista de inúmeras histórias e memes, os vira-latas caramelo ganharam uma campanha de comunicação, que inclui minidocumentários com histórias reais, uma comunidade para petlovers e, neste fim de semana (15 e 16), uma série de eventos e ações, que contemplam o “Caramelo Weekend”. A iniciativa é da rede de farmácias de manipulação veterinária DrogaVET e acontece em diversas cidades do País.

“Buscamos trazer toda a carga emocional a que o ícone vira-lata caramelo nos remete para criar uma campanha leve, divertida e cheia de emoção e interação. Aproveitamos o mês de outubro, que celebra o Dia dos Animais, para promover ações e eventos nas cidades que contam com unidades da rede DrogaVET”, revela o CEO da Deepzo, martech que atende a conta da rede de farmácias, Thiago Balero Joaquim. As ações contemplam desde a degustação da forma farmacêutica flavorizada lançada em alusão à campanha, a calda caramelo, até a distribuição de brindes, encontros de pets, desfiles de fantasias e feiras de adoção. As datas, horários e locais das ações variam conforme a programação de cada unidade participante.

Serviço

Data: sábado e domingo, 15 e 16 de outubro

A programação de cada cidade está disponível no site da marca: www.drogavet.com.br/caes/caramelo-weekend