Violência doméstica leva 2 à prisão; Americana e Santa Bárbara

Dois homens foram presos por violência doméstica nesta quarta-feira.

Um dos casos aconteceu em Americana, no Jardim Brasil, por volta das 20h30. Segundo a Polícia Militar, no local, a vítima, de 53 anos, que estava do lado de fora da casa, informou que seu ex-marido, de 51 anos, estava no interior da sua residência e que ele havia quebrado os móveis e ameaçado atear fogo na casa.

As equipes tentaram dialogar com o indiciado que estava agressivo e fechou o portão repentinamente para tentar se abrigar no interior da residência. Foi necessário o uso moderado de força para contê-lo e algemá-lo. As partes foram conduzidas até à Central de Polícia Judiciária, onde o indiciado permaneceu preso.

Já o segundo caso ocorreu no Parque Zabani, em Santa Bárbara d’Oeste. No local, se encontrava apenas a vítima, de 30 anos, que relatou que seu amásio, de 21 anos, a agrediu e destruiu os móveis e eletrodomésticos da sua casa. A vítima informou também que vem tentando realizar a separação há algum tempo. O indiciado voltou ao local para buscar suas roupas e foi detido pelas equipes. As partes foram conduzidas até o Plantão Policial, onde o indiciado permaneceu preso.

