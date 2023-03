Um homem de 57 anos foi preso, na manhã desta quinta-feira, no bairro Jardim Pérola, em Santa Bárbara d’Oeste, por violência doméstica.

Segundo a polícia militar, no local, a equipe fez contato com o acusado que relatou ter discutido com sua esposa. Já a vítima, também de 57 anos, alegou estar sofrendo violência psicológica e física e que na quarta-feira (15) teria sido forçada a manter relação sexual com o indiciado.

Diante dos fatos, o casal foi conduzido até a Delegacia da Mulher, onde foram apresentados os fatos e o indiciado permaneceu preso.

