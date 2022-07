A avaliação do prêmio Travellers´ Choice reconhece as atividades mais bem avaliadas pelo público durante um ano e, a Vinícola Góes ficou no seleto grupo dos 10% melhores do mundo. A empresa se destacou pelas atividades voltadas ao enoturismo.

“Estar entre os 10% dos melhores do mundo nos enche de orgulho. Sabemos que são avaliações de pessoas que passaram pelo nosso complexo e nos deram a honra de estar neste grupo. Todo o nosso esforço e dedicação foram recompensados com este prêmio. De todas as atrações no mundo, a nossa foi uma das reconhecidas e chanceladas. Estamos muito felizes e continuaremos nos dedicando diariamente para oferecer um atendimento com excelência aos nossos visitantes”, comemora Luciano Lopreto, diretor comercial da Vinícola Góes.

O complexo turístico da vinícola é amplo, contempla loja com uma variedade de vinhos que agradam os mais distintos paladares, opções de gastronomia diferenciadas passando por restaurantes, cafeteria, loja de souvenirs, loja com produtos típicos do interior, opção de licores, café goumert, wine bar, espaço kids e um lago ornamental totalmente instagramável que encanta os turistas com suas carpas que nadam nas águas transparentes. Todo o espaço foi planejado para oferecer um ambiente relaxante e acolhedor para os turistas.

Além de toda essa infraestrutura a empresa proporciona atividades nos vinhedos e na área reservada para degustação, entre elas estão: Piquenique; Wine and Bike; Tour pelos Vinhedos; Degustação Orientada e Premium. Essas atrações ocorrem todos os finais de semana. Em meses sazonais, a vinícola promove eventos específicos como a Vindima, Colheita ao Luar, Festival de Inverno e Natal de Luz.

Com esta vasta opção de atividades voltadas ao mundo do vinho, o prêmio consagra o investimento e dedicação da empresa junto aos seus clientes.

Sobre a empresa:

A Vitivinícola Góes é uma empresa familiar, 100% brasileira, com sede na cidade de São Roque, estado de São Paulo, Brasil. Além dos vinhedos próprios e das modernas instalações de produção, processamento e envase de vinhos e bebidas, a empresa conta com um destacado Complexo Enoturístico, que integra o Roteiro do Vinho da cidade de São Roque. Na sede o paisagismo exuberante atrai o olhar e convida ao descanso. Em seu entorno uma estrutura de lazer completa, com playground, lojas, cafés, Wine Bar e restaurantes. A equipe altamente capacitada conduz degustações, visitas aos parreirais, harmonizações e eventos especiais. O espaço enoturístico tem o privilégio de ser um dos melhores avaliados pelos visitantes, de acordo com o TripAdvisor. Para mais informações sobre os atrativos turísticos, visite as redes sociais da empresa no Facebook e Instagram (@vinicolagoes).