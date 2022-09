O sobrinho do prefeito Chico Sardelli (PV) Vincenzo e o vice-prefeito de Americana Odir Demarchi (PL) decidiram juntar os ‘líderes’ e fazer coordenação conjunta do partido na cidade. A dobrada do PL em Americana hoje tem o deputado estadual André do Prado e o deputado federal Miguel Lombardi.

Apesar de ser do partido do presidente Jair Bolsonaro, as campanhas dos dois não é a mais ‘bolsonarista’ da região.