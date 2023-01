Foto Portal Novo Momento

O Villa Multimall (antigo Vic Center) não está cobrando o estacionamento dos clientes or até 4 horas de permanência. A informação está exposta em um placa na cancela de entrada do empreendimento.

Apesar de pouca opção comercial, o local tem um grande fluxo de pessoas devido ao cinema de boa qualidade e à academia instalada no local. Há também uma lotérica e a Cervejaria 3 Américas.

NOVAS INSTALAÇÕES. Recentemente, foram anunciadas novas operações no local na área gastronômica. Apesar do fechamento temporário do Bistrô Paris6, o restaurante de culinária japonesa “Kanzen” e a pizzaria “DiMadre” vão abrir unidades em breve.

O vizinho Tivoli Shopping, que tem uma estrutura diferente do Villa Multimall, com diversas opções de lojas, cobra R$8 por até 3 horas de estacionamento, sendo mais R$1 por cada hora adicional.