A Secretaria Municipal de Saúde de Sumaré, por meio da Vigilância Epidemiológica, divulgou o resultado do Índice de Breteau, que identifica a densidade larvária do mosquito Aedes aegypti no município. O índice da cidade atingiu média de 0.9, considerado satisfatório, porém coloca bairros em estado de alerta quanto a focos de criadouros quando os números são analisados de maneira isolada. As regiões que apresentaram os maiores índices foram Maria Antônia (1.18), Matão (1.17) e Central (1.17). A pesquisa foi realizada em todas as regiões da cidade, na qual os agentes de endemias vistoriaram 5.430 residências. O último levantamento que mede a densidade larvária apontou 1.7.

“É muito importante que a população receba as nossas equipes e continue adotando todas as medidas necessárias para evitar a proliferação do mosquito. Também reforçamos a importância da destinação correta de resíduos, evitando o descarte irregular de lixo e entulhos em terrenos baldios, áreas verdes, ruas e calçadas. Somente juntos poderemos vencer essa batalha: cuidando do nosso próprio quintal e também da nossa cidade”, incentivou o prefeito Luiz Dalben.

O trabalho de combate à dengue tem sido intenso em todas as regiões. As equipes realizam visitas casa a casa, verificando quintais, aplicando larvicidas e retirando criadouros inservíveis. Os moradores contam também com orientações da equipe e panfletagem sobre os sintomas das arboviroses e medidas de controle do mosquito.

Combatendo o mosquito

Para combater o mosquito do Aedes a recomendação da Vigilância é que os moradores mantenham ações, como manter a caixa d’água sempre fechada e com tampa adequada, além de remover folhas, galhos e tudo o que possa impedir a água de correr pelas calhas. Não deixar a água da chuva acumulada sobre a laje também é fundamental. É necessário lavar semanalmente por dentro, com escova e sabão, os tanques e recipientes utilizados para armazenar água, bem como encher de areia até a borda os pratinhos dos vasos de plantas. A dica é para que as pessoas troquem a água e lavem os vasos, principalmente por dentro (com escova, água e sabão), pelo menos uma vez por semana. As garrafas precisam ser guardadas sempre de boca para baixo. Tão importante quanto descartar corretamente o lixo – principalmente os pneus inservíveis -, é não jogar lixo em terrenos baldios.