Vídeos do Dia. Presa no elevador e pedido de cassação

Veja essa. Mulher se desespera, tenta sair do elevador e acaba no meio do ‘nada’. #incrivel #elevator #video #viral

Deputada Erika Hilton apresentou para o povo brasileiro o pedido de CASSAÇÃO do mandato de Nikolas Ferreira por suas falas transfóbicas e misóginas. #Trans #bolsonarista

Neste dia 10 de março o Brasil e o mundo comemoram o Dia do Telefone (celular)

A data criada nos Estados Unidos em 1876, tem o objetivo de marcar o primeiro registro de patente desse tipo de aparelho. Na ocasião, ele aconteceu pelo fonoaudiólogo Graham Bell, que estudava formas de transmissão de sons por meio de correntes elétricas.

Ao longo dos últimos 147 anos, o telefone se metamorfoseou de forma curiosa. Deixou de ser um acessório útil e passou a fazer parte da vida do ser humano, como se fosse uma extensão do seu corpo. E os celulares, não param de se atualizar criando novas versões e movimentando a economia.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento