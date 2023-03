Vídeos do dia. Pastora sensual e bolsonarista se deu mal

Pastora sensual atrai homens varões para a igreja. O que acha? Para ouvir sermões de pastora, varões chegam antes de a igreja abrir pra garantir primeiros assentos.

Bolsonarista Allan dos Santos ignorado por jornalistas brasileiros nos EUA evento da direita local. Foi pedir ajuda e falar em censura mas não obteve apoio dos pares #jornalismo #direita #Altright #reacionario

O governo dos EUA pediu ao gov. brasileiro que envie os últimos documentos visando a extradição do bolsonarista Allan dos Santos.

Estão finalizando todos os trâmites entre os Governos dos Estados Unidos e do Brasil para a extradição do Allan dos Santos.

O governo dos Estados Unidos enviou ao Ministério da Justiça e Segurança Pública um pedido formal para que o governo brasileiro envie os últimos documentos necessários para dar prosseguimento ao processo de extradição do blogueiro extremista Allan dos Santos.

Aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ele se mudou para os EUA em 2020, onde transita livremente, mesmo com um pedido de prisão em aberto no Brasil desde outubro de 2021.

Segundo a CCN Brasil, o pedido chegou após Allan dos Santos usar o Instagram para debochar do ministro Alexandre de Mores, do Supremo Tribunal Federal (STF).

