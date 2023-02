Ministra recomenda uso de camisinha no carnaval



A alegria e o carnaval voltaram em 2023! Nesse momento de celebração, devemos ter responsabilidade. Use camisinha, elas estão disponíveis em todas a Unidades Básicas de Saúde do Brasil. Previna-se contra as IST, complete o esquema vacinal e celebre com proteção! Bom carnaval!– escreveu a ministra Nísia Trindade

Bateram no carrão do Russomano

Motorista infeliz bate sua Kombi contra carrão importado de Celos Russomano. Veja reação do deputado da Defesa do Consumidor #Deputado #Consumidor #Crash #brasil

